Сочинение рассуждение объясните как вы понимаете смысл предложения текста "но ко??да он вернется, знаешь , как он обрдуется, что у нас в доме. собака». 70 слов

Гость: Гость:

(1)Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки - Нюра и Рая Ивановы. (2)Впервые после долгой блокадной зимы они отправились пешком с Петроградской стороны на Невский проспект, ко Дворцу пионеров. (З) Они обходили повёрнутые трамваи, прятались от взрывов в подворотнях, пробирались по грудам развалин на тротуарах. (4)Зимой девочки похоронили мать, умершую от голода, и остались одни в закопчённой квартире с обледеневшими стенами. (5)Чтобы согреться, сжигали мебель, одежду, книги, ослабевшую Нюру, до войны солистку знаменитого ансамбля, которым рук0волил Исаак Осипович Дунаевский, на санках отвезли в детский дом девушки ~ бойцы отряда противовоздушной обороны. (7)Рая Иванова поступила в ремесленное училище. (8)На исходе первой блокадной зимы их разыскал*1 Руководитель студии P.A. Варшавская. (9)Как и другие работники Дворч8 пионеров, она, только недавно выписанная из госпиталя, шла по сохранившимся адресам, чтобы найти своих питомцев. (10)До войны Ан*141"58 дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он снова готовился встречать детей. (11)Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждёт нас! » (12)06 этой но*»ости нельзя было узнать ни из газет, ни из сообщений по радио. (13)Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. (14)Как были помечены и Эрмитаж, и Русский музей. (15)Из района в район, из дома в Дом передавали как пароль: «Собраться в назначенный час...» , и по улицам осаждённого города двигались дети - так начался подвиг педагогов и воспитанников ленинградского Дворца пионеров. (16)Дети, конечно, были глубоки потрясены войной. (17)Они видели, как рушатся дома от взрывов, как падают в голодном беспамятстве люди. (18)Вера Бородулина потеряла отца, Витя Панфилов пережил смерть семерых родных.. . (19)В каждом д0ме было горе. (20)Впереди было ещё почти два года блокады... (21)А в мае 1942 года во Дворце пионеров работали многочисленные кружки - танцевальные, вокальные, фортепьянные, рукоделия, рисования, художественного слова. (22)Искусство помогало детям выжить, но они ещё не знали о его подлинной силе. (23)Летом 1942 года ребят впервые пригласили на военный крейсер. (24)Они поехали на грузовой машине, захватив музыкальные инструменты и танцевальные костюмы. (25)На палубе корабля играл мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая Иванова, читала стихи Вера Бородулина. (26)По щекам моряков, не раз смотревших смерти в лицо, текли слёзы. (27)3навшие цену мужеству, .моряки видели силу духа ленинградских школьников. (28)Крейсер готовился идти в бой, из которого вернутся не все, и в этих ребятах была сама одухотворённая надежда. (29)Прощаясь с детьми, команда построилась. (30)Ребята стали вручать подарки, которые привезли с собой. (31)Взяв матерчатый кисет из рук девочки, старшина, на груди которого было два боевых ордена, сказал: «Принимаю третью награду Родины» . (32)Моряки знали цену мужеству. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Взяв матерчатый кисет нз рук девочки, старшина, на груди которого было два боевых ордена, сказал: "Принимаю третью награду Родины". Моряки знали цену мужеству».