Автомобиль едет со скоростью 57,3 км/ч. Какой путь он проедет за 42 минуты?
Математика
Автомобиль едет со скоростью 57,3 км/ч. Какой путь он проедет за 42 минуты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость умножаешь на время. 42мин=0,7ч 57.3 * 0.7= 40,11 км проедет
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