Дательный Падеж, слова "Лёня". Дать кому, чему? Лёни или Лёне?
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Дательный Падеж, слова "Лёня". Дать кому, чему? Лёни или Лёне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дательный падеж- дать кому чему - дать Лёне
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