В составе поезда 9 платформмс трактороми.На каждойплатформе одинаковое количество тракторов.Сколько всего тракторов может бытьна платформах 143трактороф,146 трактороф или 144трактороф .Сколькотракторов на одной пластине
Математика
В составе поезда 9 платформмс трактороми.На каждойплатформе одинаковое количество тракторов.Сколько всего тракторов может бытьна платформах 143трактороф,146 трактороф или 144трактороф .Сколькотракторов на одной пластине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если на всех платформах поровну тракторов, то число должно делится без остатка на 9, 144 делится на 9 без остатка 144:9=16 Ответ: на одной платформе 16 тракторов
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Литература
Математика