Что можно сказать об алёше поповиче

Литература
Что можно сказать об алёше поповиче
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский богатырь который охранял землю русскую
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