Плоские,круглые,кольчатые черви Среда обитания Питание Дыхание Кровообраще??ие Выделение Размножение

Гость: Гость:

Кольчатые черви обитают в земле, пример: дождевой червь питается перегнившими растительными остатками, которые заглатывает вместе с землей. Дыхание: кровеносные сосуды (мелкие) не только разносят пит. вещества от кишечника ко всем органам и тканям, но и обеспечивают возможность кожного дыхания. Кров. система образована 2-мя поодольными сосудами: спинным и брюшным, которые соеденяются в каждом сегменте кольцев. сосудами. Выделение: состоит из метанефридиев (это выделительные трубочки).на внутр. конце-воронка. Размножение: в период размножения пара червей соеденятся передними частями тела и обмениваются сперматозоидами, после чего расходятся. не буду писать про другие классы, так как мало баллов даешь за задание да и большое сильно.