Помагите пожалуйста 2класс определение и значение этих словах
Литература
Помагите пожалуйста 2класс определение и значение этих словах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заклички это небольшие песенки,небылицы это стишки или рассказы и в них рассказывается о том чего не существует,прикладное искусство это широкий раздел искусства,перевод это текст переведённый с одного языка на другой
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