Спишите текст вставляя пропущенные буквы, подчеркни главные и второстепенные члены предложения Первая пирамида по_вилась д_вно. Она служ_ла гр_бницей фараона. Стр_ительство пирамиды-трудоёмкая работа. На д_ревянных теле _ках е...
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Спишите текст вставляя пропущенные буквы, подчеркни главные и второстепенные члены предложения Первая пирамида по_вилась д_вно. Она служ_ла гр_бницей фараона. Стр_ительство пирамиды-трудоёмкая работа. На д_ревянных теле _ках египе_ские стр_ители дост_вляли гиган_ские камни. Пирамида постепенно росла. На самом верху р_бочие укладывали замыкающий камень. Грани пирамиды покрывались белыми плитами.Они изго_влялись из извесняка подчеркни главные и второстепенные члены предложения
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Появилась,давно,служила,гробницей
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