В каком слово сочетании глагол поставить может означать не то что в остальных а) п??ставить чашку, б) поставить тарелку в) поставить бокал г) поставить чайник д) поставить блюдо.

Русский язык

В каком слово сочетании глагол поставить может означать не то что в остальных а) п??ставить чашку, б) поставить тарелку в) поставить бокал г) поставить чайник д) поставить блюдо.

Автор: Гость