В каком слово сочетании глагол поставить может означать не то что в остальных а) п??ставить чашку, б) поставить тарелку в) поставить бокал г) поставить чайник д) поставить блюдо.
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В каком слово сочетании глагол поставить может означать не то что в остальных а) п??ставить чашку, б) поставить тарелку в) поставить бокал г) поставить чайник д) поставить блюдо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это либо поставить чаиник значит поставить на плитку у кипятить либо поставить блюдо значит принести
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