Грустно или смешно после чтения рассказов Чехова?И почему? Пожалуйста помогите)))
Литература
Грустно или смешно после чтения рассказов Чехова?И почему? Пожалуйста помогите)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что сначала говорилось про одну подругу искать хотели говорится про сказку про Чехова
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