Сколько символов можно закодировать с помощью следующего количества разрядов ко??а: 1) 4 разряда 2) 6 разрядов 3) 7 разрядов

Технология

Сколько символов можно закодировать с помощью следующего количества разрядов ко??а: 1) 4 разряда 2) 6 разрядов 3) 7 разрядов

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