Сколько символов можно закодировать с помощью следующего количества разрядов ко??а: 1) 4 разряда 2) 6 разрядов 3) 7 разрядов
Технология
Сколько символов можно закодировать с помощью следующего количества разрядов ко??а: 1) 4 разряда 2) 6 разрядов 3) 7 разрядов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4,8,16,32,64 2^4 будет 16 2^6=64 2^7=128 проверка в байте сколько бит? 2^8=256
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