Сколько дров надо сжечь в печке с КПД=60%, чтобы получить из 100кг снега, взятого при температуре -30˚С, воду при 10˚С

N=0.6 m1=100 кг t1=-30 C t2=0 C t3=10 C c1=2100 Дж/кгград c2=4200 Дж/кгград L=33*10^4 Дж/кг q=12*10:6 Дж/кг m2-? nQ4=Q1+Q2+Q3 Q4-теплота сгорания дров Q4=qm2 Q1-нагревание снега до 0 С Q1=m1c1*30 Q1=100*2100*30=63*10^5 Дж Q2-плавление снега Q2=m1L Q2=100*33*10^4=33*10^6 Дж Q3-нагревание воды до 10 С Q3=m1c2*10 Q3=100*4200*10 Q3=42*10^5 Дж 0,6*12*10^6m2=6,3*10^6+33*10^6+4.2*10^6=43.5*10^6 7.2m2=43.5 m2=6.04 кг