Найди значения выражения а+b, если а=4,8 и b = - 7 5/9; 2) а= 5 2/7 и b= - 6,4; 3) а= - 1,4 и b=1/5
Математика
Найди значения выражения а+b, если а=4,8 и b = - 7 5/9; 2) а= 5 2/7 и b= - 6,4; 3) а= - 1,4 и b=1/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) если a=4,8, b=75/9, то a+b=4,8+75/9= 48/10\9 + 75/9\10 = 132/90+750/90 = 882/90 = 49/10 2) если a=52/7, b=6,4 то a + b =52/7+6,4 =52/7\10+64/10\7=520/70+448/70 = 968/70=448/35=64/5=12 целых 4/5 3)если a=1,4; b=1/5,то a+b = 1,4+1/5 = 14/10+1/5=7/5+1/5=8/5=16/20=1,6.
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