Найди значения выражения а+b, если а=4,8 и b = - 7 5/9; 2) а= 5 2/7 и b= - 6,4; 3) а= - 1,4 и b=1/5

Математика

Найди значения выражения а+b, если а=4,8 и b = - 7 5/9; 2) а= 5 2/7 и b= - 6,4; 3) а= - 1,4 и b=1/5

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