Что можно сказать о Алёши Поповича

Литература
Что можно сказать о Алёши Поповича
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский богатырь который защищал землю русскую.а также он герой многих сказок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста в английском. Нужно составить маленький рассказ про Великобританию и взять несколько фактов из учебника. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
В какой паре слова не однокоренные спрашивает справка, завешивать занавеска, замечать отметка, выбирать уборка?
Ответить
Английский язык
Open the brackets to make the sentences complete. Use the future perfect tense помогите плиииз 1.By half past eight they (not,have) supper yet. ...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста.Срочно 25 балов
Ответить
Право
О нарушении каких принципов принципов правового государства говорится в этих анекдотах? а) Приходит мужчина в юридическую консультацию: -Скажит...
Ответить