О нарушении каких принципов принципов правового государства говорится в этих анекдотах? а) Приходит мужчина в юридическую консультацию: -Скажите,имею ли я право... -Имеете,имеете! -Да вы не поняли,я хотел узнать, имею ли я ...
Право
О нарушении каких принципов принципов правового государства говорится в этих анекдотах? а) Приходит мужчина в юридическую консультацию: -Скажите,имею ли я право... -Имеете,имеете! -Да вы не поняли,я хотел узнать, имею ли я право... -Да точно говорю,имеете! -Да вы объясните,могу ли я... -А-а-а...Нет,не можете! б) Существует два типа юристов: те,кто знает закон,и те,кто знает судью.
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