При помоле на белую муку отходит в отруби 2/5 веса зерна. Сколько отрубей и сколько ??елой муки получится при помоле 1 т зерна?

Математика

При помоле на белую муку отходит в отруби 2/5 веса зерна. Сколько отрубей и сколько ??елой муки получится при помоле 1 т зерна?

Автор: Гость