При помоле на белую муку отходит в отруби 2/5 веса зерна. Сколько отрубей и сколько ??елой муки получится при помоле 1 т зерна?

Математика
При помоле на белую муку отходит в отруби 2/5 веса зерна. Сколько отрубей и сколько ??елой муки получится при помоле 1 т зерна?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000÷5×2=400 кг отходит в отруби 100-400=600кг белой муки
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