Днём в школьную столовую привезли 16 кг муки. Повар собрался было готовить, но обна??ужил, что не может взвесить муку на весах без гирь. Как, имея несколько одинаковых по массе пустых мешков, можно взвесить 4 кг, 8 кг, 12 кг, 1...

Математика
Днём в школьную столовую привезли 16 кг муки. Повар собрался было готовить, но обна??ужил, что не может взвесить муку на весах без гирь. Как, имея несколько одинаковых по массе пустых мешков, можно взвесить 4 кг, 8 кг, 12 кг, 14 кг ?
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Гость:
Можно так 16:4=4 а можно так 16:8=2
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