Полый алюминиевый куб с ребром 10см имеет массу 1кг. Какова толщина стенок куба?

Гость: Гость:

Плотность алюминия равна p=2.7 г/см^3. Значит кусок алюминия массой m=1 кг должен иметь объём V=m/p; V=1000/2.7=370 см^3 Следовательно объём полости равен V0=1000-370=630 см^3. Предполагаем, что полость имеет форму куба, сторона которого равна L0=CBRT(630)=8.57 см.(округлённо) Значит толщина стенки алюминиевого куба равна L=(10-L0)/2=0.625 см=6,25 мм