ПОМОГИТЕ С ХИМИЕЙ. А1-Укажите гомологи: 1)метанол и этилен; 2)этиленгликоль и этанол; 3) этановая и метановая кислоты; 4)глицерин и метанол. А2- С веществами какого ряда взаимодействует этановая кислота? 1)метановая ки...

Химия

ПОМОГИТЕ С ХИМИЕЙ. А1-Укажите гомологи: 1)метанол и этилен; 2)этиленгликоль и этанол; 3) этановая и метановая кислоты; 4)глицерин и метанол. А2- С веществами какого ряда взаимодействует этановая кислота? 1)метановая кислота и магний; 2) медь и карбонат калия; 3)метанол и хлорид калия; 4)гидроксид натрия и метанол. А3-Что образуется в результате реакции этерификации? 1)Соль вода; 2)сложный эфир и вода; 3)сложный эфир; 4)карбоновая кислота и спирт ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ.

Автор: Гость