ПОМОГИТЕ С ХИМИЕЙ. А1-Укажите гомологи: 1)метанол и этилен; 2)этиленгликоль и этанол; 3) этановая и метановая кислоты; 4)глицерин и метанол. А2- С веществами какого ряда взаимодействует этановая кислота? 1)метановая ки...
Химия
ПОМОГИТЕ С ХИМИЕЙ. А1-Укажите гомологи: 1)метанол и этилен; 2)этиленгликоль и этанол; 3) этановая и метановая кислоты; 4)глицерин и метанол. А2- С веществами какого ряда взаимодействует этановая кислота? 1)метановая кислота и магний; 2) медь и карбонат калия; 3)метанол и хлорид калия; 4)гидроксид натрия и метанол. А3-Что образуется в результате реакции этерификации? 1)Соль вода; 2)сложный эфир и вода; 3)сложный эфир; 4)карбоновая кислота и спирт ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1-Укажите гомологи: 3) этановая и метановая кислоты; А2- С веществами какого ряда взаимодействует этановая кислота? 4)гидроксид натрия и метанол. А3-Что образуется в результате реакции этерификации? 2)сложный эфир и вода;
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