Помогите с вопросами даю много баллов пожалуйста

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Помогите с вопросами даю много баллов пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По ищи в интернете. там это есть
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