1.)В каком ряду расположены слова в которых все согласные звуки глухие Почка, шёпот, цепь, утюг Кочка, тишь, уши, кровь Точка, спешит, что, пробка Щёчка, спас, кисть, вкусно 2.) В каком ряду расположены слова, в которых вс...
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1.)В каком ряду расположены слова в которых все согласные звуки глухие Почка, шёпот, цепь, утюг Кочка, тишь, уши, кровь Точка, спешит, что, пробка Щёчка, спас, кисть, вкусно 2.) В каком ряду расположены слова, в которых все согласные звуки звонкие? Вглубь, деревня, груз, жизнь Глаз,бровь, мороз, баран, Зуб, ужин, гром, звон, Сделали, вокзал, южный, резвый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все глухие: почка, шёпот, цепь, кочка, тишь, уши, точка, спешит, что, щёчка, спас, кисть. Все звонкие: вглубь, деревня, груз, жизнь, глаз, бровь, мороз, баран, ужин, гром, звон, вокзал, южный, резвый.
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