1.)В каком ряду расположены слова в которых все согласные звуки глухие Почка, шёпот, цепь, утюг Кочка, тишь, уши, кровь Точка, спешит, что, пробка Щёчка, спас, кисть, вкусно 2.) В каком ряду расположены слова, в которых вс...

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1.)В каком ряду расположены слова в которых все согласные звуки глухие Почка, шёпот, цепь, утюг Кочка, тишь, уши, кровь Точка, спешит, что, пробка Щёчка, спас, кисть, вкусно 2.) В каком ряду расположены слова, в которых все согласные звуки звонкие? Вглубь, деревня, груз, жизнь Глаз,бровь, мороз, баран, Зуб, ужин, гром, звон, Сделали, вокзал, южный, резвый

Автор: Гость