Укажите предложение в котором нужно поставить только одну запятую 1) Яська разбеж??вшись прыгнул через канаву. 2) Дом увешанный мишурой и серпантином создавал праздничное настроение. 3) на елке висели игрушки сделанные ребятами...

Русский язык
Укажите предложение в котором нужно поставить только одну запятую 1) Яська разбеж??вшись прыгнул через канаву. 2) Дом увешанный мишурой и серпантином создавал праздничное настроение. 3) на елке висели игрушки сделанные ребятами. 4) Гроза бушевавшая целый час кончилось и выглянуло солнце
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яська разбежавшись, прыгнул через канаву.
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