Составьте словосочетание с данными словами бессильный, бесстрашный , рассориться, ссудить?
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Составьте словосочетание с данными словами бессильный, бесстрашный , рассориться, ссудить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесстрашная росомаха Бессильный дровосек излишки денежек можно и служить рассориться с одноклассниками, это ужас
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