Как приготовить 800 г сахара с массовой долей 20%.определите число молекул сахара в этом растворе
Математика
Как приготовить 800 г сахара с массовой долей 20%.определите число молекул сахара в этом растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 молекул сахара в этом растворе
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