Марф.разбор слово долго,безмолвной. Помогите пож(
Русский язык
Марф.разбор слово долго,безмолвной. Помогите пож(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долго - наречие, долг - корень, о - суффикс, долго - основа. Безмолвной - прилагательное, молв - корень, без - приставка, н - суффикс, ой - окончание, основа - безмолвн.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите текст вставляя пропущенные буквы, подчеркни главные и второстепенные члены предложения Первая пирамида по_вилась д_вно. Она служ_ла гр_бн...
Математика
Русский язык
В каком слово сочетании глагол поставить может означать не то что в остальных а) п??ставить чашку, б) поставить тарелку в) поставить бокал г) поста...
Литература