Марф.разбор слово долго,безмолвной. Помогите пож(

Русский язык
Марф.разбор слово долго,безмолвной. Помогите пож(
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долго - наречие, долг - корень, о - суффикс, долго - основа. Безмолвной - прилагательное, молв - корень, без - приставка, н - суффикс, ой - окончание, основа - безмолвн.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите текст вставляя пропущенные буквы, подчеркни главные и второстепенные члены предложения Первая пирамида по_вилась д_вно. Она служ_ла гр_бн...
Ответить
Математика
Что больше190000кг или 500000т
Ответить
Русский язык
В каком слово сочетании глагол поставить может означать не то что в остальных а) п??ставить чашку, б) поставить тарелку в) поставить бокал г) поста...
Ответить
Литература
Грустно или смешно после чтения рассказов Чехова?И почему? Пожалуйста помогите)))
Ответить
Математика
Как приготовить 800 г сахара с массовой долей 20%.определите число молекул сахара в этом растворе
Ответить