Золотой век елизаветы укрепление англиканской церкви

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При Елизавете 1 была значительно усилена королевская администрация,упорядочено финансовое ведомство.Англиканская церковь ,как умеренная форма протестантизма утвердилась в качестве государственной религии.Она была полностью подчинена государству и стала важной опорой абсолютизма. Елизавета поощеряла развитие новых производств,привлекала в страну новых искусных мастеров -эмигрантов покровительствовала торговым компаниям.При ее поддержке Московская компания утвердилась на русском рынке,Эстляндская-на Балтике,Берберийская-в Африке,Левантийская -на Ближнем Востоке,Ост-Индская-в Индии.;были основаны первые английские колонии в Америке. К концу правления Елизаветы 1 англий ский абсолютизм стал тормозом для дальнейшего развития страны.