Найдите А)НОД (1002;996) Б)НОК (12;15)

Математика
Найдите А)НОД (1002;996) Б)НОК (12;15)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОД(1002;996)=(6) НОК(12;15)=(3)
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