Автомобиль на каждые 30км расходует 21л бензина марки A. При использовании бензина марки B на каждые 20км расходуется 18л бензина. Бензин какой марки должен купить водитель, что бы использовать меньшее количество бензина на 5...

Гость: Гость:

21л= 21000мл 1)21000:30=700(мл)-марка А за 1 км. 18л=18000мл 2)18000:20=900(мл)-марка В за 1 км. 3)700*50=35000(мл)-марка А за 50 км. 4)900*50=45000(мл)-марка В за 50 км. Ответ : водителю лучше купить бензин марки А.