Автомобиль на каждые 30км расходует 21л бензина марки A. При использовании бензина марки B на каждые 20км расходуется 18л бензина. Бензин какой марки должен купить водитель, что бы использовать меньшее количество бензина на 5...

Математика
Автомобиль на каждые 30км расходует 21л бензина марки A. При использовании бензина марки B на каждые 20км расходуется 18л бензина. Бензин какой марки должен купить водитель, что бы использовать меньшее количество бензина на 50км?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
21л= 21000мл 1)21000:30=700(мл)-марка А за 1 км. 18л=18000мл 2)18000:20=900(мл)-марка В за 1 км. 3)700*50=35000(мл)-марка А за 50 км. 4)900*50=45000(мл)-марка В за 50 км. Ответ : водителю лучше купить бензин марки А.
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