Составить предложение Земля и земля
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Составить предложение Земля и земля
Ответ(ы):
Гость:
Планета Земля непрерывно вертится вокруг солнца. Семена этого растения нужно сразу сажать в землю.
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