Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Морфемный разбор слова СВАРЩИК
Русский язык
Морфемный разбор слова СВАРЩИК
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сварщик- вар корень-с- преставка-щик- суффикс
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Курмалас сойлемге мысал
Ответить
Математика
6 м 9 дм:3= Помогите плизз
Ответить
География
Який вплив має науково-технічна революція на виробничі сили?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста, решите
Ответить
Математика
Два путника вышли одновременно навстречу друг другу и встретились через 4 часа. На какую часть первоначального расстояния они сближались каждый час?
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск