Який вплив має науково-технічна революція на виробничі сили?

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Научно-техническая революция (НТР) Научно-техническая революция (НТР) — переворот, происшедший в течение XX в. в научных представлениях человечества, с крупнейшими сдвигами в технике, ускорением научно-технического прогресса и развитием производительных сил.Начало НТР было подготовлено выдающимися успехами естествознания в конце XIX — начале XX в. К ним относятся открытие сложного строения атома как системы частиц, а не неделимого целого; открытие радия и превращения элементов; создание теории относительности и теории квантов; уяснение сущности химических связей, открытие изотопов, а затем и получение новых радиоактивных элементов, отсутствующих в природе. Перелом, происшедший во взглядах на материю, В. И. Ленин назвал «новейшей революцией в естествознании». Успехи в развитии естественных наук продолжались и в середине нашего века. Появились новые достижения в физике элементарных частиц, в изучении микромира; была создана кибернетика, получила развитие генетика, хромосомная теория.В области общественных наук начало и первые десятилетия XX в. ознаменовались созданием ленинизма — учения В. И. Ленина, творчески развившего применительно к эпохе империализма и пролетарских революций все три составные части марксизма: философию, политическую экономию и научный коммунизм — и осветившего путь мирового революционного движения, построения мировой системы социализма, невиданного подъема производительных сил социалистических стран. Переворот в науке был сопряжен и с переворотом в технике. Крупнейшие технические достижения конца XIX в.— создание автомобиля, самолета, изобретение радио, граммофона. Ближе к середине XX в. появляются электронные вычислительные машины; расщепление ядра кладет начало атомной технике, развивается ракетная техника, происходит освоение космического пространства, рождается и получает широкое применение телевидение, создаются синтетические материалы с заранее заданными свойствами, успешно осуществляется пересадка органов животных и человека.С НТР связан значительный рост промышленного производства и совершенствование системы управления им. В промышленности применяются все новые и новые технические достижения, усиливается взаимодействие между производством и наукой, развивается процесс интенсификации производства, сокращаются сроки разработки и применения новых технических предложений. Все это открывает новые пути научно-технического прогресса. Растет потребность в квалифицированных кадрах на всех уровнях развития науки, техники и производства.НТР оказывает большое влияние на все стороны жизни общества. Однако в условиях капитализма влияние НТР ограничено противоречиями капиталистической системы, господством монополий, эксплуатацией трудящихся, затратами все большей части общественного продукта на вооружение.При социализме система хозяйства создает все условия для полного использования открытий науки и техники в развитии производства и тем самым способствует возрастающей роли НТР в жизни социалистического общества. Именно поэтому в решениях съездов КПСС была поставлена задача соединить достижения НТР с преимуществами социалистической экономики с тем, чтобы ускорить создание материально-технической базы коммунизма.