Алюминий-хлорид алюминия-гидроксид алюминия-оксид алюминия -сульфат алюминий
Химия
Алюминий-хлорид алюминия-гидроксид алюминия-оксид алюминия -сульфат алюминий
Ответ(ы):
Гость:
1) 2Al+3Cl2=2AlCl3 2) AlCl3(изб.)+3NaOH=Al(OH)3+3NaCl 3) 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O (при температуре) 4) Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O
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