Представьте число в виде суммы его целой и дробной частей: 3-4/5 ; 8-7/10;25-15/17; 11/14 За р??нее благодарю!

Математика
Представьте число в виде суммы его целой и дробной частей: 3-4/5 ; 8-7/10;25-15/17; 11/14 За р??нее благодарю!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 целых 4/5 =3+ 4/5 8 целых 7/10 = 8+ 7/1025 целых 15/17 = 25 + 15/1711/14 - здесь целой части нет (если условие правильно), но можно представить как разность 1целая - 3/14 или как сумму 0 + 11/14

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