Задача. Трое рыбаков поймали 75 окуней и стали варить уху. Когда один рыбак дал на у??у 8 окуней, другой - 12, а третий - 7, то окуней у них осталось поровну. Сколько окуней поймал каждый рыбак?
Математика
Задача. Трое рыбаков поймали 75 окуней и стали варить уху. Когда один рыбак дал на у??у 8 окуней, другой - 12, а третий - 7, то окуней у них осталось поровну. Сколько окуней поймал каждый рыбак?
Ответ(ы):
Гость:
75 всего значит от 75-8-12-7=48 48/3=16 осталось у каждого, получаеться первый поймал 16+8=24, второй 16+12=28, третий 16+7=23
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