Задача. Трое рыбаков поймали 75 окуней и стали варить уху. Когда один рыбак дал на у??у 8 окуней, другой - 12, а третий - 7, то окуней у них осталось поровну. Сколько окуней поймал каждый рыбак?

Математика

Задача. Трое рыбаков поймали 75 окуней и стали варить уху. Когда один рыбак дал на у??у 8 окуней, другой - 12, а третий - 7, то окуней у них осталось поровну. Сколько окуней поймал каждый рыбак?

Автор: Гость