Автомобиль проехал 420км за 7часов. На сколько нужно увеличить скорость, чтоб преодолеть этот путь за 5 часов? Как кратко записать условия?????

Математика
Автомобиль проехал 420км за 7часов. На сколько нужно увеличить скорость, чтоб преодолеть этот путь за 5 часов? Как кратко записать условия?????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
          скорость  время   расстояние Iпуть    ?                7            420 IIпуть    ?               5            420 Думаю здесь можно только так.  
Гость:
 S-420 км 7ч- V-? км/ч 5ч-  V-? км/ч  за второй и третей строчками нарисовать стрелку сравнения на V -? больше   Решение 420/7=60км/ч- с такой скоростью будет ехать за 7 часов  420/5=84км/ч- с такой скоростью за 5 часов 84-60=24км/ч- на столько нужно увеличить скорость 
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