Автомобиль проехал 420км за 7часов. На сколько нужно увеличить скорость, чтоб преодолеть этот путь за 5 часов? Как кратко записать условия?????
Математика
Автомобиль проехал 420км за 7часов. На сколько нужно увеличить скорость, чтоб преодолеть этот путь за 5 часов? Как кратко записать условия?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость время расстояние Iпуть ? 7 420 IIпуть ? 5 420 Думаю здесь можно только так.
Гость:
S-420 км 7ч- V-? км/ч 5ч- V-? км/ч за второй и третей строчками нарисовать стрелку сравнения на V -? больше Решение 420/7=60км/ч- с такой скоростью будет ехать за 7 часов 420/5=84км/ч- с такой скоростью за 5 часов 84-60=24км/ч- на столько нужно увеличить скорость
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