Автомобиль проехал 420км за 7часов. На сколько нужно увеличить скорость, чтоб преодолеть этот путь за 5 часов? Как кратко записать условия?????

скорость время расстояние Iпуть ? 7 420 IIпуть ? 5 420 Думаю здесь можно только так.

Гость: Гость:

S-420 км 7ч- V-? км/ч 5ч- V-? км/ч за второй и третей строчками нарисовать стрелку сравнения на V -? больше Решение 420/7=60км/ч- с такой скоростью будет ехать за 7 часов 420/5=84км/ч- с такой скоростью за 5 часов 84-60=24км/ч- на столько нужно увеличить скорость