Как правильно решить уравнение 15*(e+2):7=6*(2e-7):7
Математика
Как правильно решить уравнение 15*(e+2):7=6*(2e-7):7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*(е+2):7 = 6*(2е+7):7 (15е+30):7 = (12е+42):7 15е+30 = 12е+42 15е-12е = 42-30 3е = 12 е = 12:3 е = 4 Проверяем: 15*(4+2):7=6*(2*4+7):7 15*6:7 = 6*15: 7 90:7 =90:7 = 12.86 Ответ: 4.
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