На зеленой колонке висят шестеренки серединки золотые, а зубцы - серебрянные

География
На зеленой колонке висят шестеренки серединки золотые, а зубцы - серебрянные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это цветок ромашка)                 )
Гость:
Если это загадка, то загаданное слово - ромашка.
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