масса трёх сазанов 10.8 кг. масса третьего сазана составляла 50%масса первого.масса второго - в 1.5 раза больше массы первого. найдите массу каждого сазана
Математика
масса трёх сазанов 10.8 кг. масса третьего сазана составляла 50%масса первого.масса второго - в 1.5 раза больше массы первого. найдите массу каждого сазана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если массу третьего принять за х, то масса первого 2х, а второго 2*1,5 х 2х+3х+х=10,8 6х = 10,8 х=1,8 весит третий 2х=3,6 весит первый 3х=5,4 весит второй
Гость:
10.8 /3=3.6 , масса третьего сазана составляла 50%масса первого,тоесть 3,6/2=1,8 кг.Масса второго - в 1.5 раза больше массы первого,тоесть 3,6*1,5=5,4 кг.И того 1 сазан весит - 3,6 кг,масса 2 - 5,4 кг,масса 3 - 1,8 кг.
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