Есть ли приставка в слове распилить?Какая?
Русский язык
Есть ли приставка в слове распилить?Какая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка в этом слове рас
Гость:
да, приставка в слове распилить есть, эта приставка рас.
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