Какие завоевания были сделаны Римом при императоре Августе?

Обществознание
Какие завоевания были сделаны Римом при императоре Августе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
как я помня Август заваевал Египет но царицу Клепатру он не смог убит так как он попрасила друга занисти ей змею которая и погубит велеколепную КЛеопатру.
Гость:
Имератор Август завоевал Египет и воевал против вотрого (консула?) Антония. 
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