Автомобиль проехал сначало 100м за 5с, потом 200м он ехал со скоростью 10 м/c, потом 4с ехал со скоростью 54км/час. Какой путь преодолел автомобиль? Постройте графики зависимости пути и скорости автомобиля от времени

Физика
Автомобиль проехал сначало 100м за 5с, потом 200м он ехал со скоростью 10 м/c, потом 4с ехал со скоростью 54км/час. Какой путь преодолел автомобиль? Постройте графики зависимости пути и скорости автомобиля от времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54 км/ч=15м/с 4*15=60м 60+100+200=360м
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