Автомобиль проехал сначало 100м за 5с, потом 200м он ехал со скоростью 10 м/c, потом 4с ехал со скоростью 54км/час. Какой путь преодолел автомобиль? Постройте графики зависимости пути и скорости автомобиля от времени

Физика

Автомобиль проехал сначало 100м за 5с, потом 200м он ехал со скоростью 10 м/c, потом 4с ехал со скоростью 54км/час. Какой путь преодолел автомобиль? Постройте графики зависимости пути и скорости автомобиля от времени

Автор: Гость