Автомобиль прошёл 4 ч со скоростью 48,8 км/ч и 5ч со скоростью 59,3 км/ч. Какой путь про??ёл автомобиль за всё это время?
Математика
Автомобиль прошёл 4 ч со скоростью 48,8 км/ч и 5ч со скоростью 59,3 км/ч. Какой путь про??ёл автомобиль за всё это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*48,8+5*59,3=491,7км =t-40,9 470-40,9=429,1
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