Автомобиль прошёл 4 ч со скоростью 48,8 км/ч и 5ч со скоростью 59,3 км/ч. Какой путь про??ёл автомобиль за всё это время?

Математика

Автомобиль прошёл 4 ч со скоростью 48,8 км/ч и 5ч со скоростью 59,3 км/ч. Какой путь про??ёл автомобиль за всё это время?

Автор: Гость