Автомобіль рухається зі швидкістю 75 км/год. За час t год він проходить шлях S км. Задайте формулою шлях S як функцію від часу t. Знайдіть значення функції, якщо t=2,4
Алгебра
Автомобіль рухається зі швидкістю 75 км/год. За час t год він проходить шлях S км. Задайте формулою шлях S як функцію від часу t. Знайдіть значення функції, якщо t=2,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S = 75*t км 2) S(2,4) 75*2,4= 180 км
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