Автомобіль рухається зі швидкістю 75 км/год. За час t год він проходить шлях S км. Задайте формулою шлях S як функцію від часу t. Знайдіть значення функції, якщо t=2,4

Алгебра

Автомобіль рухається зі швидкістю 75 км/год. За час t год він проходить шлях S км. Задайте формулою шлях S як функцію від часу t. Знайдіть значення функції, якщо t=2,4

Автор: Гость