За яких значень змінних правильні дані рівності й нерівності. а) а:0=5 б) б*б+1=10 в) с-(с+2)=0 г) д+д ∠7
Математика
За яких значень змінних правильні дані рівності й нерівності. а) а:0=5 б) б*б+1=10 в) с-(с+2)=0 г) д+д ∠7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 5:0=5 б) 3*3+1=10 в) 5-(3+2)=0 г) 3,5+3,5=7
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