За яких значень змінних правильні дані рівності й нерівності. а) а:0=5 б) б*б+1=10 в) с-(с+2)=0 г) д+д ∠7

Математика

За яких значень змінних правильні дані рівності й нерівності. а) а:0=5 б) б*б+1=10 в) с-(с+2)=0 г) д+д ∠7

Автор: Гость