Помогите пожалуйста не пойму в какие группы
Русский язык
Помогите пожалуйста не пойму в какие группы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К примеру, имена собственные (города, имена), имена собирательные (то, что можно собрать: группы людей, деньги), имена вещественные (молоко, сыр), имена абстрактные (смелость, хитрость)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Темы сочинений: Что нового мы открыли в мире вокруг нас 1.сложное создание человек(по рассказам Ивана Сергеевича Тургенева„Бирюк”) План 1....
Русский язык
Математика
В сказочном лесу живет племя бегунов. От своего селения до озера они пробегает 480м,а от селения до водяной мельницы в 6 раз меньше. Путь от селени...
Математика