Помогите пожалуйста не пойму в какие группы

Русский язык
Помогите пожалуйста не пойму в какие группы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К примеру, имена собственные (города, имена), имена собирательные (то, что можно собрать: группы людей, деньги), имена вещественные (молоко, сыр), имена абстрактные (смелость, хитрость)
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