В сказочном лесу живет племя бегунов. От своего селения до озера они пробегает 480м,а от селения до водяной мельницы в 6 раз меньше. Путь от селения до земляничной поляны в 20 раз длиннее,чем от селения до мельницы.Какое рассто...

Математика
В сказочном лесу живет племя бегунов. От своего селения до озера они пробегает 480м,а от селения до водяной мельницы в 6 раз меньше. Путь от селения до земляничной поляны в 20 раз длиннее,чем от селения до мельницы.Какое расстояние пробегают бегуны от селения до зимляничной поляны?
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Автор: Гость
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Гость:
Получается 1600 метров если я не ошибаюсь
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