В сказочном лесу живет племя бегунов. От своего селения до озера они пробегает 480м,а от селения до водяной мельницы в 6 раз меньше. Путь от селения до земляничной поляны в 20 раз длиннее,чем от селения до мельницы.Какое рассто...

Математика

В сказочном лесу живет племя бегунов. От своего селения до озера они пробегает 480м,а от селения до водяной мельницы в 6 раз меньше. Путь от селения до земляничной поляны в 20 раз длиннее,чем от селения до мельницы.Какое расстояние пробегают бегуны от селения до зимляничной поляны?

Автор: Гость