Образуйте словам с суффиксами ик и ок игра кто больше домик ледок

Гость: Гость:

Внуч е к (внучка), горош е к (горошка), звоноч е к (звоночка), комоч е к (комочка), листоч е к (листочка), молоточ е к (молоточка), ножич е к (ножичка), огонёч е к (огонёчка), ореш е к (орешка), свисточ е к (свисточка), сыноч е к (сыночка), стебелёч е к (стебелёчка), цветоч е к (цветочка). Диванч и к , калач и к , карандаш и к , кирпич и к , ключ и к , куст и к , лист и к , мальч и к , мост и к (мост и ка), нос и к (нос и ка), огурч и к (огурч и ка), стульч и к (стульч и ка). К усоч е к, лич и ко, мешоч е к, мяч и к, пирожоч е к, платоч е к, винт и к, самолёт и к, дожд и к, бант и к, овраж е к, сад и к, котёноч е к.