Составить 5 предложений на тему: Правила для школы. С применением have to- don`t have to/needn`t do

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Составить 5 предложений на тему: Правила для школы. С применением have to- don`t have to/needn`t do
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Pupils have to wear uniform 2. Pupils needn't pay for lessons 3. Pupils have to come in time 4. Pupils don't have to take computer to school 5. Pupils have to be polite at school
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