Как переносится слово корзина?

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Как переносится слово корзина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К о р - з и - н а  По слогам :)
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