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Как переносится слово корзина?
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Как переносится слово корзина?
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Гость:
К о р - з и - н а По слогам :)
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