Потрібна промова на тему молодь серце нації або мова душа нороду (5 -7 хв)

Гость: Гость:

Молодь-серце нації,бо саме молодь-наше майбутнє. Саме наші юнаки і дівчата стають у майбутньому:вчителями,що вчать нове покоління,архітекторами,що споруджують для нас великі просторі офіси та театри,будують нам домівку. Те,чого не змогли ми,зроблять наші діти і,мабуть,набагато краще,ніж ми могли б уявити. Молодь-стежка у новий світ,якого нам на жаль не вдасться побачити!(говорить надо медленно с выражением)