Потрібна промова на тему молодь серце нації або мова душа нороду (5 -7 хв)
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Потрібна промова на тему молодь серце нації або мова душа нороду (5 -7 хв)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молодь-серце нації,бо саме молодь-наше майбутнє. Саме наші юнаки і дівчата стають у майбутньому:вчителями,що вчать нове покоління,архітекторами,що споруджують для нас великі просторі офіси та театри,будують нам домівку. Те,чого не змогли ми,зроблять наші діти і,мабуть,набагато краще,ніж ми могли б уявити. Молодь-стежка у новий світ,якого нам на жаль не вдасться побачити!(говорить надо медленно с выражением)
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